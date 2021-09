Vítima foi distraída durante o levantamento do dinheiro e só mais tarde descobriu que tinha sido roubada.

Segurança

Mulher assaltada enquanto levantava dinheiro em Niederkerschen

Uma mulher foi assaltada na manhã deste sábado, dia 4 de setembro, na Rue de Luxembourg em Niederkerschen, enquanto levantava dinheiro numa caixa multibanco.

Por volta das 10:20 da manhã, a vítima foi distraída por três homens após ter recolhido o dinheiro, não tendo tido tempo para retirar o cartão, que foi apreendido por um dos cúmplices.

Só mais tarde é que a vítima descobriu que vários levantamentos de dinheiro tinham sido feitos e informou a polícia. Foi recebida uma queixa e abriu-se uma investigação.

Segundo a descrição dos três suspeitos, um dos homens apresenta estatura corpulenta, estava vestido com calções escuros, uma camisa pólo de cor clara e sapatilhas. Um homem de estatura média, vestia calças de ganga e uma touca escura com um grande emblema com o logotipo. O terceiro suspeito tinha "barba de três dias" e usava um boné preto com o logótipo de NY e um casaco preto.

De acordo com a descrição, os três homens eram de origem da África Austral/Norte. O homem que se tinha aproximado da vítima falava luxemburguês sem sotaque.

A fim de evitar roubos e fraudes com cartões bancários, a polícia dá os seguintes conselhos: Nunca perca o cartão de vista ao levantar dinheiro. Nunca mantenha o cartão e o código PIN juntos. Os clientes devem evitar olhares curiosos em frente ao multibanco. Introduza o código PIN dissimuladamente. Os clientes bancários devem ser particularmente cuidadosos se a máquina não devolver imediatamente o cartão e um "assistente amigável" lhes pedir para introduzir novamente o código PIN. Isto indica uma tentativa de roubo do cartão bancário.

