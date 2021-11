Procura elevada do atual centro justifica a abertura de um segundo local de testagem, disse a burgomestre Lydie Polfer. Abertura está para breve.

Covid-19

Segundo centro de testagem vai abrir na capital

Com a procura a aumentar do único centro de testagem na capital, as autoridades preparam-se para abrir um segundo centro. A informação foi divulgada pela burgomestre Lydie Polfer durante o pequeno-almoço habitual com os jornalistas desta terça-feira. O novo centro deverá estar operacional ainda esta semana.

O centro de testagem na Cidade do Luxemburgo tem sido bastante procurado. com mais de 37.600 utentes desde o início de maio. E apesar do fim dos testes gratuitos, que passaram a custar 5 euros desde 1 de novembro para quem tiver um vale da autarquia, muita gente continua a recorrer ao serviço.

Também o novo centro de vacinação, que abriu no sábado passado (perto do centro de testagem, no 70, Grand-Rue) tem sido bastante procurado. Só no sábado, 71 pessoas foram vacinadas neste local. Na segunda-feira passada foram vacinadas mais 110 pessoas. O centro de vacinação da Grand-Rue está aberto de segunda-feira a sábado, entre as 11h e as 18h

