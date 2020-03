Trata-se de uma pessoa residente do Luxemburgo que regressou do Norte de Itália e que testou positivo. Aguarda-se ainda resultado da contra-análise.

Segundo caso de Covid-19 no Luxemburgo

Trata-se de uma pessoa residente do Luxemburgo que regressou do Norte de Itália e que testou positivo. Aguarda-se ainda resultado da contra-análise.

A Direcção de Saúde do Luxemburgo confirmou esta tarde um novo caso de infeção por coronavírus COVID-19, diagnosticado hoje no Grão-Ducado

Trata-se de uma pessoa residente do Luxemburgo que regressou do Norte de Itália e que está a ser tratada no Centre Hospitalier de Luxembourg.

O seu estado de saúde é estável e ainda se aguarda o resultado da contra-análise, refere o comunicado do Ministério da Saúde.

A Inspecção de Saúde está, entretanto, a estabelecer os contactos com a família e amigos, como medida de prevenção do contágio.

São já dois os casos com teste positivo ao vírus do Covid-19, no Luxemburgo. O primeiro caso de contágio confirmado foi conhecido no sábado. É um homem de 40 anos que também passou uns dias em Itália.



(em atualização)