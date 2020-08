Apesar do abrandamento, o país registou 525 novas infeções só entre 27 de julho e 2 de agosto. São menos 170 do que na semana anterior.

Segunda vaga. Número de infeções abrandou na semana passada

Apesar do abrandamento, o país registou 525 novas infeções só entre 27 de julho e 2 de agosto. São menos 170 do que na semana anterior.

Na monitorização semanal que o ministério da Saúde lança às quartas-feiras, as autoridades notam uma queda do número de infeções entre 27 de julho e 2 de agosto. Apesar dos números continuarem alarmantes, o Grão-Ducado registou 525 infeções nesse período, menos 170 do que na semana anterior.

"A 2 de Agosto, o número de infecções ativas era de 1.241 (contra 1.396 em 26 de Julho)", vinca o governo. Dos 525 casos positivos na semana em questão, 155 casos são de "infecções intrafamiliares".

Neste universo, 3.179 pessoas foram sinalizadas e continuam a ser acompanhadas pelas autoridades dada o contacto recente com os pacientes que foram diagnosticados com a infeção provocada pelo novo coronavírus. A monitorização é feita durante os 14 dias de incubação da covid-19.

De resto, relacionadas com casos identificados anteriormente, 1.900 pessoas estiveram em quarentena e 1.329 em isolamento.

Surtos localizados

No balanço da semana passada, 82 dos novos casos foram identificados em focos de infeção identificados pelas autoridades sanitárias.

"Foram identificados três clusters adicionais de infecções em instituições de saúde e cuidados, enquanto quatro clusters foram ligados a empresas com um máximo de oito casos numa só empresa", especifica o governo.

"50 anos ou mais"

Numa nota que acompanha esta segunda vaga de infeções no Grão-Ducado, as autoridades continuam a destacar que, ao contrário do que aconteceu entre março e maio, os novos pacientes são cada vez mais jovens, situando-se a idade de média nos 36 anos.

Apesar disso, o ministério da Saúde diz que "embora a idade média dos envolvidos seja bastante jovem, o número de casos positivos covid-19 está agora a aumentar entre os que têm 50 anos ou mais".





