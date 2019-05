Com quase um ano de atraso, as obras da sala de consumo assistido de drogas, em Esch-sur-Alzette, estão a chegar ao fim.

Segunda sala de chuto vai abrir em julho, em Esch

Com quase um ano de atraso, as obras da sala de consumo assistido de drogas, em Esch-sur-Alzette, estão a chegar ao fim.

A Abrigado, a sala de chuto (também conhecida como "fixerstuff") de Bonnevoie, é atualmente a única estrutura do país onde os toxicodependentes têm acesso a seringas esterilizadas e onde o consumo de estupefacientes é supervisionado. Por dia, recebe em média 143 pessoas. Em 2015, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de abrir uma segunda "fixerstuff", em Esch-sur-Alzette, em julho de 2018. Quase um ano depois, a sala de consumo vai finalmente abrir as suas portas em julho deste ano, segundo o ministro da Saúde, Etienne Schneider, em resposta a uma pergunta parlamentar.

Em Bonnevoie, a sala de chuto não é um salão de chá Na guerra contra as drogas, as primeiras vítimas são os toxicodependentes, mas à exceção de Portugal, onde o consumo foi despenalizado, a maioria dos países trata-os como criminosos. No Luxemburgo, na única sala de chuto do país, a abarrotar pelas costuras, há muitos portugueses.

A sala de chuto Contact-Esch vai estar assim operacional "o mais tardar em setembro", logo que a equipa técnica "estiver completa e totalmente preparada para as suas missões", diz o ministro da Saúde. No entanto, os toxicodependentes podem já entrar em contacto com os médicos e assistentes sociais no centro em Esch.

Desde a abertura, em 2005, a Abrigado recebeu cerca de 1.800 toxicodependentes e geriu cerca de 2400 episódios de overdose, nenhum com consequências fatais. O número de overdoses tem, mesmo assim, vindo a diminuir, passando de uma média de quatro e meia por mês, em 2013, para uma por mês, no ano passado. O número de seringas esterilizadas que são distribuídas no centro aumentou significativamente, de 190.257 em 2013, para 437.946 em 2017.

As várias faces da droga Entre os que vivem com medo, aqueles que não resistem às drogas e as autoridades, é sempre de pessoas que se fala em primeiro lugar. Os números são crus e o combate ao tráfico parece interminável.

De acordo com o relatório nacional sobre drogas e toxicomanias no Grão-Ducado, divulgado no ano passado, existem 2.200 consumidores de droga no Luxemburgo, “algo que equivale a uma taxa de prevalência de 5,8 utilizadores por mil habitantes com idades entre os 15 e os 64 anos”. Em 2000, a taxa situava-se nos “nove utilizadores em cada mil habitantes, figurando entre as mais altas na União Europeia”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.