O animal que matou uma ovelha no começo deste ano perto de Fouhren, no norte do país, era um lobo, confirmou esta terça-feira o governo do Luxemburgo.

Segunda prova da existência de lobos no Luxemburgo

No passado mês de fevereiro uma ovelha foi encontrada morta num campo, em Fouhren, com marcas de mordidas. As autoridades enviaram amostras de saliva recolhidas nas feridas do animal para o Instituto Senckenberg, em Gelnhausen, na Alemanha, para testes genéticos.

Os resultados foram inconclusivos, mas um exame detalhado das fotos das marcas da mordida foi enviado e discutido com especialistas da Espanha, Polónia e França, que, por unanimidade, confirmaram tratar-se de um lobo.

Devido à presença deste mamífero canídeo no Luxemburgo, foi elaborado um plano de ação e gestão para lidar com lobos no país, de acordo com o governo. Este plano prevê, entre outros, que os pastores sejam totalmente compensados ​​pelo Estado pela perda de ovelhas, se houver prova de que o animal era um lobo.

Assim sendo, o pastor de Fouhren será totalmente compensado.

Entretanto, o ministério do Ambiente vai realizar uma sessão de esclarecimento e aconselhamento sobre a existência do lobo na área de Fouhren. A sessão acontecerá no dia 19 de abril, às 19h30, Brandenbourg, comuna de Tandel (cantão de Viaden).

