As pessoas que foram convidadas na primeira fase da campanha de vacinação contra a covid-19 do Luxemburgo e que não aderiram ao convite no tempo estipulado, poderão ainda fazê-lo no final da segunda fase, que já iniciou.

Segunda oportunidade para quem falhou primeira fase da vacinação

Entre 1 e 8 de março, essas pessoas podem inscrever-se numa lista de espera e serão novamente contactadas pelo Ministério da Saúde, no final da segunda fase.

Trata-se sobretudo de profissionais de saúde, uma vez que a primeira fase da campanha quis sobretudo proteger as pessoas que trabalham com doentes e que são essenciais durante esta pandemia.



Esta decisão foi tomada, na sexta-feira pelo Governo, em concertação com a comissão de ética. O Governo prevê vacinar cerca de 70 mil pessoas até final de março. Para já foram administradas 36.071 doses de vacina, sendo que são precisas duas doses para que as vacinas sejam eficazes.

O plano de vacinação luxemburguês está dividido em seis fases.

