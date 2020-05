A partir de 11 de maio, o cumprimento das regras sanitárias vai ser mais apertado com as autoridades a fiscalizar o uso de máscaras e as distâncias de segurança.

Segunda fase do desconfinamento arranca com reforço policial

A partir de 11 de maio, o cumprimento das regras sanitárias vai ser mais apertado com as autoridades a fiscalizar o uso de máscaras e as distâncias de segurança.

Com a entrada em vigor da segunda fase de desconfinamento já a 11 de maio, o governo decidiu reforçar a fiscalização das medidas de segurança sanitária para controlar a propagação do novo coronavírus entre a população. A partir de segunda-feira, cabe à polícia averiguar quer o uso correto das proteções faciais quer o cumprimento das recomendações de isolamento e distância social.

O alargamento de competências acompanha a reabertura do comércio e a autorização para reuniões ao ar livre com mais de 20 pessoas. A garantia foi dada pelo vice-primeiro ministro, François Bausch. Em entrevista à RTL, o também ministro da Segurança Interna admitiu que a medida excepcional foi desenhada tendo em conta que, neste regresso lento à normalidade, vai ser difícil passar da teoria à prática.

Num apelo ao bom senso, o governante lembra que, apesar de passarem a ser permitidos alguns contactos sociais, "este não é momento de alarido" e que as festas continuam proibidas.

Em jeito de antecipação da conferência de imprensa que agendou para amanhã, sexta-feira, François Bausch limitou-se a acresentar que, em tempos de crise, "não queremos um Estado policial, mas é compreensível que as pessoas se sintam frustradas e chamem a polícia quando o seu vizinho está a dar uma festa com 30 ou 40 convidados".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.