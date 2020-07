Segunda fase de testes em larga escala vai incluir exames na Gare do Luxemburgo

Vai durar sete meses e meio e custar 60 milhões de euros. A segunda fase do projeto de testes em larga escala deverá arrancar em breve.

Vai durar sete meses e meio e custar 60 milhões de euros. A segunda fase do projeto de testes em larga escala deverá arrancar em breve. A primeira etapa, que custou 32 milhões de euros, chega ao fim a 27 de de julho. Segundo os primeiros detalhes revelados pelo Ministério da Saúde, a segunda fase do projeto vai incluir, por exemplo, testes de diagnóstico na gare central da cidade do Luxemburgo.

O projeto de lei esteve em discussão no Parlamento com um representante do Ministério da Saúde, uma vez que qualquer projeto com aquele custo tem de ser validado pelos deputados. O responsável explicou que o objetivo é monitorizar a situação, manter o número de infeções no nível mais baixo possível e reagir logo que os contágios sejam identificados.

Segundo o ministério já foi aberto um concurso para escolher os futuros prestadores do serviço, que terão de assegurar a realização dos testes e garantir que os resultados ficam disponíveis num prazo de 24 horas. À imagem da primeira fase do projeto, os exames continuarão a ser voluntários.

Esta segunda etapa dos testes em larga escala terá várias missões. Uma delas consiste em testar as pessoas vulneráveis e que estão mais expostas ao vírus, como por exemplo os profissionais de saúde, os trabalhadores da Horesca ou os agentes da polícia. Outro dos objetivos é continuar a testar quem entra no país. Neste momento, o teste de diagnóstico já é proposto aos passageiros que aterram no aeroporto do Findel, e no futuro, será também oferecido aos viajantes na gare central do Luxemburgo. Nesse sentido, o Governo tenciona também cooperar com os operadores turísticos e agências de viagens.



