O Luxemburgo começa esta segunda-feira, 11 de maio, mais uma fase de levantamento das restrições. Estas são algumas das mudanças que se podem esperar em relação aos dois últimos meses

Segunda fase de desconfinamento. Saiba o que muda

O Luxemburgo entra esta segunda-feira, 11 de maio, na segunda-fase de desconfinamento, com o levantamento gradual de mais algumas restrições.

A partir de amanhã passa a estar aberta a generalidade das lojas (com algumas restrições), serão permitidas novamente reuniões familiares e museus e bibliotecas podem voltar a abrir portas. Tudo dentro do novo normal, que implica cuidados sanitários especiais e a continuação do seguimento das regras de higiene e distanciamento social.





Saiba o que muda a partir desta segunda-feira:

1) Visitas sociais - As visitas sociais a casas de outras pessoas (amigos ou familiares) passam a ser permitidas até um número máximo de seis pessoas (visitantes), além daquelas que vivem na casa.



2) Ajuntamentos públicos ao ar livre - Os ajuntamentos de pessoas em espaços públicos ao livre podem ir até 20 pessoas no máximo - não confundir com festas ou reuniões sociais em jardins.

3) Lojas - Está prevista a reabertura da generalidade do pequeno comércio, salvo algumas exceções.

4) Atividades desportivas - Serão permitidos desportos ao ar livre, como golfe, ténis e até futebol, que não impliquem contacto físico e sem objetivo de competição. E à porta fechada, sem público. Clubes de fitness e piscinas continuarão fechados.

5) Espaços culturais - Bibliotecas e arquivos, assim como museus e centros de exposições reabrem, com contenção no número de visitantes e regras de acesso.

6) Aulas - As aulas no ensino secundário - só os finalistas regressaram no dia 4 de maio - também recomeçam esta segunda-feira.

7) Escolas de condução - Depois de dois meses encerradas, as escolas de condução do país também voltam a abrir portas esta segunda-feira, com medidas sanitárias específicas.

8) Máscaras nas fronteiras - A partir desta segunda-feira abrirão também 12 locais de distribuição de máscaras para trabalhadores fronteiriços, que receberão gratuitamente um lote de 50 máscaras descartáveis mediante apresentação de uma carta que lhes será enviada por correio. As fronteiras com a França, Bélgica e Alemanha ainda permanecerão fechadas e só residentes, trabalhadores ou casos previamente justificados poderão atravessá-las, sob pena de multa.

