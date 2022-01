A Bionext refere que as agressões verbais a staff dos laboratórios têm-se multiplicado nos últimos meses.

Covid-19

Segunda enfermeira agredida fisicamente em laboratório de análises

Catarina OSÓRIO A Bionext refere que as agressões verbais a trabalhadores dos laboratórios têm-se multiplicado nos últimos meses. Um outro laboratório, onde ocorreu um caso semelhante em dezembro passado, já se tinha queixado do mesmo.

Depois de um caso semelhante no mês passado, este é o segundo caso de agressão a um profissional de saúde num laboratório de análises médicas. Num comunicado emitido esta manhã, os laboratórios Bionext lamentam a agressão física a uma enfermeira num dos locais de análises da empresa, num centro Picken Doheem do país. O caso deu-se na quarta-feira passada em Ettelbruck, confirmou o gabinete de imprensa ao Contacto.

A direção do laboratório confirma que já foi apresentada queixa às autoridades, condena os "atos inaceitáveis e apoia em pleno o seu pessoal". A empresa refere ainda que as "agressões verbais [contra trabalhadores] têm sido cada vez mais frequentes nos últimos meses, tendo sido ultrapassados todos os limites com a violência física contra a trabalhadora em questão.

"Durante quase dois anos, os laboratórios da BioneXt têm estado a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está a fazer o seu melhor para cuidar de todos os pacientes que entram. Compreendemos a frustração de alguns dos pacientes que gostariam de ser atendidos assim que chegam ao centro, mas a agressividade trazida por alguns, felizmente uma minoria, é difícil para as nossas equipas, que são realmente dedicadas e empenhadas no seu trabalho", refere a direção no curto comunicado.

Este é o segundo caso sabido de agressão a um profissional de saúde nos laboratórios de análise, depois de uma enfermeira dos laboratórios Ketterthill ter sido agredida também fisicamente em dezembro passado. Já na altura esta empresa dava conta de um aumento das agressões verbais aos funcionários.

