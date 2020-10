A associação Segurança Rodoviária considera que só a aplicação de multas mais pesadas poderá dissuadir os automobilistas de usarem o telemóvel ao volante.

Seg. Rodoviária: “Multas são o meio mais eficaz para combater uso do telemóvel ao volante”

Diana ALVES A associação Segurança Rodoviária considera que só a aplicação de multas mais pesadas poderá dissuadir os automobilistas de usarem o telemóvel ao volante.

Em declarações à RTL, o presidente da Segurança Rodoviária, Paul Hammelmann, defendeu que, nesta matéria, as sanções são mais eficazes do que as campanhas de prevenção.



Para Hammelmann, o problema não está, aliás, na falta de sensibilização, até porque, segundo uma sondagem, 95% dos automobilistas consideram o uso do telemóvel ao volante perigoso.



Mas ter consciência dos perigos não parece ser suficiente. Em 2018, cerca de 3.500 automobilistas foram multados por usarem o telemóvel enquanto conduziam.



Paul Hammelmann diz que o telemóvel é “um vício, como a droga”. O próprio líder da Segurança Rodoviária diz ter dificuldades em não responder logo às mensagens ou ver as notificações, mas alerta que, “depois de entrar no carro, é preciso largar o telemóvel. Isso é vital”.



Recorde-se que o plano de ação do Governo em matéria de segurança rodoviária, para o período 2019-2023 prevê a proibição do auricular, um acessório que tende a distrair os automobilistas. Além disso, o Executivo pretende endurecer as sanções, punindo o uso do telemóvel ao volante com a perda de quatro pontos na carta de condução, em vez dos atuais dois. Essa sanção deverá entrar em vigor em 2021.



