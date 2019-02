Composto por sete militares, o “Service de Déminage de l'Armée Luxembourgeoise“ (Sedal) é provavelmente a mais pequena unidade de elite do exército luxemburguês.

Luxemburgo 3 min.

Sedal, a unidade de elite do exército que protege o Luxemburgo

Composto por sete militares, o “Service de Déminage de l'Armée Luxembourgeoise“ (Sedal) é provavelmente a mais pequena unidade de elite do exército luxemburguês.

Trabalham por turnos, 24 sobre 24 horas, todos os dias, com a missão de neutralizar, remover e destruir engenhos explosivos. De acordo com números disponibilizados ao Contacto pelo Exército, o Sedal efetua a cada ano entre 250 a 300 missões no Luxemburgo, removendo e neutralizando entre quatro a cinco toneladas de munições, sobretudo da Segunda Guerra Mundial.

Na semana passada, a explosão de uma bomba de 48 kg, da II Guerra Mundial, matou dois militares do Sedal no depósito militar de Waldhof, perto da capital luxemburguesa. A bomba não tinha detonador e estava classificada como "segura", mas segundo um especialista ouvido pelo Contacto, mesmo sem detonador as bombas podem continuar a ser "sensíveis a certos movimentos e pressões".



Principais atividades do Sedal:

Gestão e manutenção das munições do Exército luxemburguês



Além do centro militar de Herrenbierg, em Diekirch, o exército luxemburguês conta ainda com o depósito munições, situado em Waldhof, não muito longe da capital. Este é um dos principais locais de trabalho do Sedal, que é responsável pela gestão e manutenção de milhares de munições. A maioria está ao serviço de Exército, mas é lá também que estão armazenadas munições mais antigas, por exemplo, ainda do tempo da Segunda Guerra Mundial. A explosão da semana passada, que causou a morte a dois militares e ferimentos a outros dois elementos desta unidade teve lugar precisamente neste local e durante uma “ação de rotina”, que envolvia o transporte de um obus de 48 quilos da Segunda Guerra Mundial.

Participação em operações no estrangeiro

Além do trabalho feito no Luxemburgo, o Sedal participa também em operações no estrangeiro, no quadro das organizações internacionais. Esta unidade fez-se representar já na Bósnia, Congo, Afeganistão e no Líbano. Neste último país, o Luxemburgo chegou mesmo a contribuir com mais cerca de um milhão de euros, em resposta a um apelo do então secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, em 2006, para as ações de desminagem da ONU no Líbano. Além do valor da assistência humanitária, o Sedal esteve no terreno com um oficial e dois formadores de desminagem, que integraram o contingente belga da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL). Esta operação no Líbano permitiu depois à ONU organizar, em segurança, o regresso ao país dos refugiados.

Intervenção sobre munições das duas guerras mundiais

As intervenções sobre munições das duas grandes guerras mundiais que não explodiram, e encontradas no território luxemburguês, são da competência do Sedal. O fatídico caso da semana passada, o primeiro registado no Luxemburgo, é exemplo disso. Outros exemplos atestam o trabalho arriscado destes profissionais, que põem em perigo as suas vidas para proteger a população.

Em 2017, o Sedal destruiu uma bomba de 250 kg, da Segunda Guerra Mundial, no local onde foi encontrada: na floresta Béigerhaard, em Wincrange. Como não foi possível extrair o detonador da bomba, a explosão teve de ser feita no local. Em 2001, foi descoberta outra bomba de 250 kg, de origem americana e do tempo da Segunda Guerra mundial, enterrada na zona industrial de Hosigen, quando se faziam trabalhos de escavação. Ao contrário do caso anterior, a bomba foi depois transportada por um camião do Exército.

Explosivos adormecidos da II Guerra Mundial já mataram centenas Casos são mais frequentes na Alemanha e no Reino Unido, mas França também passa pelo fenómeno.

Sensibilização junto da população

Nem todas as ações do Sedal têm um perímetro de segurança, já que esta unidade mantém ainda atividades de sensibilização junto da população. A jornada nacional contra as minas, organizada há vários pela secção luxemburguesa da ONG Handicap International, conta com a participação regular do Sedal.

Demonstração de desminagem, conselhos práticos a ter em conta para quem encontre bombas da Segunda Guerra enterradas e informações sobre minas são alguns dos contributos do Sedal, que vai também às escolas sensibilizar os mais pequenos sobre os riscos ligados às munições.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.