Secretário de Estado dos EUA no Luxemburgo para discutir 5G

O subsecretário de Estado norte-americano para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, Keith Krach, está no Luxemburgo para várias reuniões com o Governo grão-ducal, líderes empresariais e membros do corpo diplomático.



Segundo uma nota divulgada no site da embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Grão-Ducado, a visita tem como objetivo a discussão da rede móvel de quinta geração (5G), o relançamento da economia e as parcerias entre os EUA e a Europa.

O governante chegou na quarta-feira ao Luxemburgo e participa até esta quarta-feira em várias reuniões no país. A visita ao Luxemburgo marca o arranque de um périplo pela Europa até 4 de outubro, onde se inclui uma visita a Portugal.

Durante a viagem pelo continente Keith Krach vai ser recebido por vários Governos, por responsáveis da União Europeia e da NATO e ainda por dirigentes do setor privado para discutir o programa tecnológico norte-americano "The Clean Network", a segurança do 5G, as relações económicas e a proteção de dados.



