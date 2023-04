Visita será esta quarta e quinta-feira.

Igreja Católica

Secretário de Estado do Vaticano visita Luxemburgo

Henrique DE BURGO Visita será esta quarta e quinta-feira.

O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, inicia esta quarta-feira uma visita de trabalho de dois dias ao Luxemburgo.

O cardeal será recebido pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e depois pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Jean Assselborn.

O número dois do Vaticano terá ainda encontros com o Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, no palácio grão-ducal, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen.



