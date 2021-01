Secção do PS no Luxemburgo exige responsabilidades sobre portugueses impedidos de votar

A secção do Partido Socialista no Luxemburgo pede explicações e exige responsabilidades sobre o caso dos cerca de 800 portugueses que foram impedidos de votar nas eleições presidenciais portuguesas.

Henrique DE BURGO A secção do Partido Socialista no Luxemburgo pede explicações e exige responsabilidades sobre o caso dos cerca de 800 portugueses que foram impedidos de votar nas eleições presidenciais portuguesas.

O secretário-coordenador, Miguel Vasconcelos, refere em comunicado que os delegados presentes nas mesas de voto vão "proceder ao apuramento das razões de tal disfuncionamento e respetivas responsabilidades, de modo a que situações como esta não se voltem a repetir em futuros atos eleitorais".



Neste fim de semana, o Conselheiro da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, João Verdades, revelou que entre 700 a 800 pessoas foram impedidas de votar nas eleições, a maioria por terem desaparecido dos cadernos eleitorais, depois do recenseamento automático. Depois de os delegados terem presenciado o descontentamento e frustração por parte de alguns cidadãos, o PS - Luxemburgo diz-se solidário "com todos os cidadãos portugueses que viram o seu direito de voto nestas eleições presidenciais impedido de realizar no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo".

Após o recenseamento automático, o número de recenseados inscritos nos cadernos eleitorais no Luxemburgo passou de 2.027 para cerca de 50 mil. A Rádio Latina contactou a secretaria de Estado das Comunidades para saber quantas pessoas deixaram de estar inscritas no Luxemburgo e pediu esclarecimentos sobre este caso, continuando a aguardar resposta.



