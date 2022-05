Segundo o climatólogo Andrew Ferrone, as próximas duas semanas serão determinantes para saber se a colheita deste ano será boa.

Alterações climáticas

Seca pode afetar colheita deste ano no Luxemburgo

Redação Segundo o climatólogo Andrew Ferrone, as próximas duas semanas serão determinantes para saber se a colheita deste ano será boa.

O início da primavera foi extremamente seco, com a chuva e a neve a dar lugar a dias de sol com temperaturas amenas. Segundo a RTL, choveu metade do que normalmente chove no norte do Grão-Ducado, onde as culturas poderão sofrer as consequências da seca.

Seca será "o novo normal". A culpa é do clima e de erros na agricultura Para o responsável pela Liga para a Proteção da Natureza, há culturas que são "um erro" no sul do país, como a plantação de milho, pela quantidade de água que exige.

Andrew Ferrone explica que, a par da diminuição da chuva e da subida das temperaturas, o vento acelera a evaporação e faz com que "o solo seque mais rapidamente", o que pode agravar a situação vivida nos últimos meses. Os próximas dias serão essenciais para perceber o impacto da seca na colheita deste ano.



Diversificar as culturas

Em declarações à emissora luxemburguesa, o agricultor Kristof Baltes diz estar relativamente tranquilo, pois teve uma boa colheita no ano passado e não precisa de comprar ração extra para o gado.

Todavia, reconhece que a seca realça a necessidade de ter em conta as alterações climáticas na gestão dos terrenos."[Podemos fazê-lo] seguindo um caminho em que utilizamos plantas e culturas menos dependentes de água", atira.

Desflorestação na Amazónia bateu recordes em abril Os alertas de desflorestação mostram que foram desmatados 1.012 km2, o equivalente a quase 140.000 campos de futebol.

A Administração dos Serviços Técnicos de Agricultura (ASTA) tem terras próprias onde testa a resistência de diferentes culturas à seca, como o milhete e a soja, espécies que poderão ser boas alternativas para algumas culturas do Luxemburgo, segundo Andrew Ferrone.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.