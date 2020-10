O ator escocês que faleceu com 90 anos foi o primeiro a interpretar 007 no cinema. Ganhou um Oscar em 1988 e foi nomeado cavaleiro do reino pela rainha Isabel.

Luxemburgo 6

Sean Connery. Morreu Sir James Bond

Paula SANTOS FERREIRA O ator escocês que faleceu com 90 anos foi o primeiro a interpretar 007 no cinema. Ganhou um Oscar em 1988 e foi nomeado cavaleiro do reino pela rainha Isabel.

"Bond, James Bond". Foi Sir Sean Connery o primeiro a apresentar-se assim no cinema. Foi ele o primeiro agente 007 no grande ecrã e continuaria a interpretar Bond em mais sete histórias ao longo da sua carreira. Desde "'007-Dr No', a 'Os diamantes são eternos', 'Nunca digas nunca', ou 'Ordem para matar', Sean Coonery criou um James Bond inesquecível para muitos dos fãs da saga.

Para muitos foi o melhor de todos os James Bond. Esta manhã, a família anunciou a sua morte, aos 90 anos.

Apesar da sua carreira ser marcada pela personagem de Ian Fleming, Sir Sean Connery desenvolveu outros trabalhos excecionais que lhe valeram louvores da crítica, um dos quais um Óscar de melhor ator secundário em 1988, em 'Os Intocáveis', a par com dois Bafta e três Globos de Ouro.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Marcus Brandt/ddp-Pool/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Marcus Brandt/ddp-Pool/dpa Pa/PA/dpa Andrew Gombert/epa/dpa Foto: DPA Rui_Vieira/WPA_POOL/dpa David Cheskin/PA/epa/dpa

'A Caçada ao Outubro Vermelho', 'Indiana Jones', a 'Última Cruzada', 'A Rocha' ou 'O nome da Rosa'.



Malek. Rami Malek. É ele o próximo vilão da saga James Bond O filme tem estreia marcada para abril de 2020.

O ator escocês foi nomeado pela Rainha Isabel cavaleiro do império em 2000, passando a ser Sir Sean Connery. Título que depois lhe foi retirado pelo governo trabalhista pelo seu apoio à independência da Escócia.

Ele foi amplamente considerado como o melhor ator a interpretar 007 na franquia de longa duração, muitas vezes sendo citado como tal nas pesquisas.

"Trigger Mortis": Novo livro de James Bond traz 007 até perto do Luxemburgo O mais recente "teaser" para anunciar o novo romance de James Bond, "Trigger Mortis", que sai em Setembro, anuncia que 007 participa numa corrida no autódromo de Nürburgring, na Alemanha, a pouco mais de uma hora de distância do Luxemburgo.

Seu Oscar veio em 1988, quando foi eleito o melhor ator coadjuvante por seu papel como policial irlandês em Os Intocáveis.

Ele foi nomeado cavaleiro pela Rainha no Palácio de Holyrood em 2000.

Em agosto, ele comemorou seu 90º aniversário.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.