E se esteve em contacto com um infetado fique em auto-quarentena, enquanto aguarda pelo contacto, pede o Ministério da Saúde. O grande aumento das infeções está a provocar atrasos nos telefonemas.

“Se testou positivo entre já em auto-isolamento”, não espere pelo telefonema

O “preocupante” crescimento das novas infeções registado nos últimos três dias no Luxemburgo, esta quinta-feira detetaram-se 595 novas infeções, está a provocar atrasos nos telefonemas das autoridades da saúde a quem acaba de testar positivo. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para que quem recebeu a confirmação de que está infetado com covid-19 após o teste de despistagem se “auto-isole imediatamente” e não fique à espera do telefonema.



Da mesma forma, quem tem sintomas e fez o teste, mas ainda não recebeu o resultado também deve ficar em “isolamento por precaução”, até saber se testou positivo, pede num comunicado divulgado nesta tarde.

Também quem esteve em “contacto de alto risco” com quem testou positivo deve entrar em “auto-quarentena”, enquanto espera o telefonema da equipa de rastreamento de contactos.

A partir de sexta-feira a unidade de localização de contatos da Inspeção da Saúde vai ser reorganizada para aumentar a sua resposta no estabelecimento dos contactos.

“As pessoas recentemente infetadas serão sempre chamadas por telefone pela Inspeção de Saúde. No entanto, atrasos são possíveis devido ao grande número de pessoas para ligar por dia. Portanto, é recomendado que qualquer pessoa que receba um resultado de teste positivo, se isole imediatamente”, diz o comunicado lançado esta tarde de quinta-feira.

Auto-Isolamento. Como funciona?

As pessoas com infeção confirmada por covid-19 devem entrar em auto-isolamento em casa enquanto aguardam o telefonema da Inspeção de Saúde. Quem vive com esta pessoa deve, também, entrar em quarentena durante sete dias. As relações íntimas devem ser evitadas durante este período, indica o comunicado. Medidas que “evitam que a pessoa infetada, que é contagiosa, transmita a infeção para as pessoas ao seu redor”.

“O isolamento é prescrito pelo médico por um período mínimo de 10 dias após o início dos sintomas. Durante este período de confinamento domiciliar, todo contato deve ser evitado com outras pessoas e uma máscara cirúrgica deve ser usada sempre que ela estiver na presença de outras pessoas”, avisa a ministra da Saúde.

As medidas da quarentena

Auto-quarentena ou quarentena aplica-se a pessoas que estiveram em “contato de alto risco com uma pessoa que foi confirmada como infetada”, ou seja, contato face a face por mais de 15 minutos ou contato físico desprotegido, a menos de dois metros, sem o uso correto da máscara. Este contacto é considerado de alto risco quando ocorre num período de tempo de 48 horas antes dos primeiros sintomas ou a partir da data do teste se não houver sintomas.

“Essas pessoas devem ficar em casa por 7 dias a partir do último contato com a pessoa infetada”.

Se o teste for negativo, terminará a quarentena. Mesmo assim, nos sete dias a seguir deve usar uma máscara sempre que estiver em contacto com outras pessoas e realizar uma auto-monitorização. Se ficar com sintomas, deve pedir de imediato a realização de um novo teste e ser colocado em isolamento.

Infetados com número referência

De forma a agilizar os procedimentos todas as pessoas que testaram positivo vão receber um número de referência aquando do contacto inicial da Inspeção da Saúde. Este número de referência deverá ser comunicado pela pessoa infetada aos seus contactos, ou seja, com quem teve contactos de alto risco.

De acordo com o comunicado, a Inspeção de Saúde vai continuar a chamar sistematicamente os contatos de alto risco de infeções num ambiente familiar (maior risco de transmissão porque no ambiente familiar são tomadas menos medidas preventivas). Esta entidade irá emitir um certificado de quarentena que, se necessário, pode valer de certificado de incapacidade para o trabalho (CIT), bem como a prescrição de um teste PCR covid-19 a realizar no dia 6 após o contacto potencialmente infecioso.

Caso as pessoas de contacto não recebem o telefonema da Inspeção de Saúde podem, indicando o número de referência do infetado, podem pedir através de email para a Inspeção de Saúde, uma ordem de quarentena (ou CIT), e a receita de um teste PCR covid-19 (clique aqui para mais informações).

O Ministério da Saúde já contactou a Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) para que as entidades patronais concedam “uma certa tolerância nos prazos de entrega dos certificados de modo a não penalizar os trabalhadores pelos atrasos da Inspeção de Saúde”.

Quem continuar a preferir falar com o seu médico para a obtenção destes documentos saiba que ele pode receitar um teste de despistagem a realizar daí a seis dias. Clique aqui para ler o comunicado na íntegra.

