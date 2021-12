Se as eleições legislativas fossem no próximo domingo, o Governo atual não teria maioria e o ADR e Piratas consolidariam as suas forças políticas.

Se Luxemburgo fosse hoje a votos ADR e Piratas elegiam sete deputados cada

Se as eleições legislativas fossem no próximo domingo, o Governo atual não teria maioria e o ADR consolidaria a sua força política no Parlamento. Segundo a sondagem TNS/Ilres divulgada esta terça-feira, no total os três partidos da coligação, DP, LSAP e Verdes conseguiriam apenas 29 assentos parlamentares. Assim, a coligação atual não poderia governar por faltarem mais dois assentos, necessários para atingir os 31 dos 60 deputados no Parlamento.

De acordo com a sondagem Politmonitor, para os grupos Wort (do Contacto e Rádio Latina) e RTL, os grandes 'vencedores' seriam os partidos ADR e Piratas. O partido conservador passaria de quatro para sete deputados, e os Piratas de dois para sete mandatos.

Entre os partidos da atual coligação, o partido de Bettel (DP) é o que perderia mais votos, passando de 12 para 9 assentos parlamentares. Os Verdes ficariam sem um deputado, conquistando oito mandatos no total. Em sentido contrário, os socialistas (LSAP) passariam de 10 para 12 parlamentares.

Já do lado da oposição, o partido cristão social (CSV) perderia seis mandatos, passando de 21 para 15 deputados.

