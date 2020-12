O Código da Estrada não estipula concretamente uma data de mudança de pneus, mas diz que os pneus têm de ser adaptados às condições climatéricas. Quem não quiser respeitar arrisca-se a pagar uma multa de 74 euros.

Se ainda não o fez, é melhor começar a pensar nos pneus de inverno

Susy MARTINS O Código da Estrada não estipula concretamente uma data de mudança de pneus, mas diz que os pneus têm de ser adaptados às condições climatéricas. Quem não quiser respeitar arrisca-se a pagar uma multa de 74 euros.

O mau tempo já chegou e com ele as temperaturas negativas que podem levar à queda de neve e à formação de gelo nas estradas do Luxemburgo.

Os condutores, que ainda não o fizeram, devem começar seriamente a pensar em colocar os pneus de inverno nos seus veículos.

O Código da Estrada não estipula concretamente uma data de mudança de pneus, mas diz que os pneus têm de ser adaptados às condições climatéricas. Quem não quiser respeitar arrisca-se a pagar uma multa de 74 euros.

Embora a lei estabeleça que o desenho do pneu deve ter, no mínimo, 1,6 milímetros de profundidade, as autoridades recomendam substituir os pneus se o desenho tiver menos de quatro milímetros de profundidade.

Os pneus de inverno são preferíveis aos de verão, assim que as temperaturas desçam abaixo dos sete graus.

Para os próximos dias, o instituto nacional de meteorologia, Meteolux, aponta para temperaturas a oscilarem entre os três graus negativos e cinco graus positivos



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.