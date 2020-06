Por causa da pandemia, a maior feira popular do Luxemburgo, a Schueberfouer, não vai mesmo acontecer este verão, confirmou a burgomestre Lydie Polfer.

Schueberfouer não se realiza mas vão ser permitidos eventos alternativos

É definitivo. Por causa da pandemia, a maior feira popular do Luxemburgo, a Schueberfouer, não vai mesmo acontecer este verão, confirmou a burgomestre Lydie Polfer. Mas estão previstos alguns eventos alternativos para não deixar passar a época estival sem alguma animação.

Atrações como a tradicional montanha-russa ficam excluídas. No entanto, serão permitidos stands nas praças da cidade.

A burgomestre apontou em particular instalações na Praça da Constituição (em torno da Gëlle Fra) e na Praça do Teatro.

Covid-19. Acabou-se a festa para os feirantes? Cerca de sessenta famílias estão a ser atiradas para a miséria já que o setor não tem apoios suficientes do Governo, apesar de todo o seu trabalho ter sido cancelado até 31 de julho.

Nos próximos dias, será lançado um convite à participação nesta versão reduzida da feira, que, mesmo assim, dificilmente atenuará as consequências para quem vive das feiras populares, que estão canceladas até 31 de julho.

Em maio, a Federação Nacional dos Comerciantes Feirantes (FNCF) alertou para as consequências dramáticas que as sessenta famílias do Luxemburgo que vivem exclusivamente destes eventos estão a viver, face aos cancelamentos.

As ajudas anunciadas a 6 de maio, pelo executivo, foram consideradas insuficientes pelo organismo, que reivindicou apoios específicos para o setor.





