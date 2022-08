Esta terça-feira é o Dia do Burgomestres.

Feira popular

Schueberfouer. Burgomestres a servir à mesa, descontos e rainhas

Diana ALVES Esta terça-feira é o Dia do Burgomestres.

Burgomestres a servir à mesa descontos e rainhas. O programa desta semana da Schueberfouer promete.

Será assim tão caro ir à Schueberfouer este ano? O Wort foi à feira comparar os preços.

O tradicional Dia dos Burgomestres assinala-se esta terça-feira (23 agosto). Os líderes autárquicos de várias comunas do país vão encontrar-se na feira popular, antes de vestirem o avental para servir à mesa nos restaurantes da ‘Fouer’, entre as 19h e as 22h.

Quarta-feira (24 agosto) é também um dia a não perder. Trata-se do Dia da Família. Carrosséis, jogos e outras atrações serão mais baratas ao longo de todo o dia.O programa da semana inclui ainda o Dia das Rainhas.

As ‘rainhas’ tradicionalmente eleitas nas vindimas luxemburguesas ou em concursos de beleza vão passar pela Schueberfouer neste dia.

Feirantes da Schueberfouer querem "apenas encher os bolsos" Uma refeição com bebidas, para duas pessoas, "custa à vontade 100 euros", diz a União Luxemburguesa dos Consumidores, que pede "moderação" aos feirantes.

A maior feira popular do grão-ducado abriu ao público na última sexta-feira, no parque de estacionamento do Glacis, onde vai ficar até ao dia 7 de setembro.

São esperados dois milhões de visitantes durante as três semanas de feira.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.