Uma esquadra no local, polícias a patrulhar o espaço e agentes a vigiar as autorizações de comércio dos feirantes.

Schueberfouer arranca na sexta com forte contingente policial

Uma esquadra no local, polícias a patrulhar o espaço e agentes a vigiar as autorizações de comércio dos feirantes.

A edição 2019 da Schueberfouer arranca na sexta-feira, no parque de estacionamento do Glacis, com um forte contingente policial.

À semelhança dos anos anteriores, a polícia grã-ducal vai estar presente na entrada principal da feira popular com uma esquadra, que abrirá todos os dias às 14:00. Estão também previstas patrulhas no terreno, não só no espaço da feira, como também nas imediações do Glacis, nomeadamente no parque municipal.

Além disso, os agentes do Serviço Regional da Polícia Especial (SRPS) vão estar atentos às autorizações de comércio dos feirantes e a outros aspetos técnicos e sanitários (barulho, segurança das instalações, etc.).

Schueberfouer vai ter uma das maiores montanhas-russas transportáveis do mundo Este ano, a atração número um da Schueberfouer é a "Alpina Bahn", uma montanha-russa com mais de 1,2 km, que será a maior atração que alguma vez foi construída no Glacis.

De acordo com a polícia, o trabalho dos agentes será reforçado pelos sistemas de videovigilância da VISUPOL.

A Schueberfouer 2019 tem lugar de 23 de agosto a 11 de setembro, no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg.

Diana Alves