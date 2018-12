O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia garante que o programa do Governo para os próximos anos não vai ser financiado à custa das famílias.

Schneider promete que não vai haver aumento de impostos para as famílias

Manuela Pereira O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia garante que o programa do Governo para os próximos anos não vai ser financiado à custa das famílias.

Mais dois dias livres por ano para todos os trabalhadores, transportes públicos gratuitos e alívio fiscal para as PME. Estas são apenas algumas das medidas que o novo Governo tenciona implementar nos próximos cinco anos. Mas, com que meios vai ser financiado o programa do Governo? Os projetos de gratuitidade, como o acolhimento extra-curricular das crianças nas chamadas "maisons relais", escondem aumentos de impostos?

São algumas das perguntas que a Rádio Latina fez ao ministro socialista da Economia e vice-primeiro-ministro. Ora, Étienne Schneider garante que "não vai haver aumento de impostos" e que carga fiscal até vai diminuir para as pessoas com baixos e médios salários.

A anunciada mexida no escalão de impostos poderá prejudicar os casados? Étienne Schneider responde que não será o caso e que o sistema que o Governo está a elaborar vai ser "benéfico" para todos, independentemente do estado civil.

Schneider assegura que os projetos do Governo para os próximos cinco anos vão ser financiados através das "receitas fiscais geradas pelo crescimento económico". As previsões apontam para um 'encaixe' de 400 milhões de euros suplementares por ano em receitas fiscais.

Os partidos da coligação apresentaram esta semana algumas das medidas com as quais os cidadãos vão poder contar durante os próximos cinco anos, entre elas o aumento do salário mínimo em cem euros líquidos e dois dias livres a mais.



