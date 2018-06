Na passada quarta-feira, a Knauf anunciou que a nova fábrica de lã de rocha seria instalada em França e não no Luxemburgo. Na altura, o ministro da Economia, Étienne Schneider, lamentou a decisão referindo as perdas diretas em termos de emprego e de receitas. Já a ministra do Ambiente, Carole Dieschbour, defende que a empresa líder mundial de isolamentos não respondeu a pontos cruciais relacionados com o impacto ambiental.

Schneider e Dieschbour têm visões diferentes em relação à Knauf

Na passada quarta-feira, a Knauf anunciou que a nova fábrica de lã de rocha seria instalada em França e não no Luxemburgo. Na altura, o ministro da Economia, Étienne Schneider, lamentou a decisão referindo as perdas diretas em termos de emprego e de receitas. Já a ministra do Ambiente, Carole Dieschbour, defende que a empresa líder mundial de isolamentos não respondeu a pontos cruciais relacionados com o impacto ambiental.

Carole Dieschbou sublinhou que foram feitas "perguntas adicionais à Knauf, mas não houve resposta". A ministra do Ambiente falava de dúvidas sobre as emissões de dióxido de enxofre, um gás poluente que em contacto com a atmosfera contribui para o aumento do aquecimento global e que tem consequências diretas na saúde.



Para a ministra,"deve-se ter em consideração as emissões [de gás] e não apenas os fatores económicos". "A Knauf garantiu usar as últimas tecnologias de filtros, mas as emissões de dióxido continuavam altas". A ministra chegou mesmo a comparar estas emissões mais poluentes que as dos meios de transporte.



Um resultado não favorável para o Luxemburgo, que com mais 194 países, assinou em 2015, o Acordo de Paris, um tratado em que os signatários se comprometeram a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e conter o aquecimento global abaixo dos dois graus celsius.

Por outro lado, e como já foi anunciado durante a semana passada, o ministro da Economia, Étienne Schneider, lamentou a decisão. Citado pelo Paperjam, sublinhou as perdas diretas em termos de emprego e de receitas para os cofres do Estado e das autarquias. Como comparação, Schneider lembrou a decisão da marca sueca Ikea de se estabelecer na Bélgica.

