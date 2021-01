Rodrigo Ferreira Correia tem 12 anos e a família não sabe do seu paradeiro desde domingo, por volta das 12h.

Schifflange. Rapaz de 12 anos desaparecido desde domingo

Ana Patrícia CARDOSO

As autoridades do Luxemburgo lançaram o alerta esta quarta-feira: Rodrigo Ferreira Correia, de apenas 12 anos, está desaparecido desde domingo ao meio-dia. O jovem pesa cerca de 65 quilos e mede 1,73 m. Estaria com calças de ganga e camisola preta na última vez que foi visto.

As autoridades pedem ajuda a quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas. Pode entrar em contacto com a polícia de Esch-sur-Alzette pelo telefone 00352244501000 ou pelo e-mail police.esch@police.etat.lu.













