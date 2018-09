Um casal luxemburguês foi assaltado esta madrugada dentro da sua residência, entre as comunas de Schieren e Schrondweiler, no centro do país.

Schieren: Casal assaltado em casa durante a madrugada

Na madrugada de domingo para segunda, dois homens encapuçados assaltaram uma residência situada entre os bairros de Schieren e Schrondweiler, no Luxemburgo.



O casal acordou pelas 3:15 com o barulho dos dois indivíduos que ordenaram ao marido que abrisse o cofre. Após verificarem que não continha nada de valor, um dos assaltantes retirou o cartão bancário da mulher e pediu o código PIN.

#Homejacking in #Schieren. Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug, der Marke SAAB 9 - 3, Farbe schwarz, mit den E-tafeln TC6453 (L). Hinweise an 113 weiterleiten. Details folgen später. — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 10, 2018

Após se terem deslocado a uma caixa multibanco, os indivíduos levaram também o carro do casal, um SAAB preto com a hautematrícula TC 6453 (L). Segundo a polícia luxemburguesa, nenhum dos indivíduos foi vítima de violência física durante o assalto. A viatura e os assaltantes ainda não foram localizados pelas autoridades.



