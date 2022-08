As imagens poderiam fazer prever uma tragédia, mas não houve feridos e o grupo ferroviário garante que foram tomadas as medidas de segurança no túnel entre Kautenbach e Wilwerwiltz.

Schieburg. CFL inicia investigações para apurar causas de colapso do túnel

Apesar do aparato, a derrocada no túnel "Schieburg", entre Kautenbach e Wilwerwiltz, este sábado não fez feridos. Parte do túnel que começou a ser intervencionado este mês e teria a sua reabertura programada para 5 de setembro, desabou este fim de semana, mas os estragos não causaram vítimas, uma vez que, como explicaram os CFL em comunicado, foi imediatamente evacuado e "todo o trabalho foi realizado em estrita conformidade com as medidas de segurança específicas para este tipo de local".

A empresa frisou no comunicado que "o túnel foi imediatamente evacuado", acrescentando que "estão em curso estudos para determinar as razões deste incidente e a ser realizadas análises para permitir a continuação dos trabalhos".



"Primeiro temos de esperar e ver quais serão os resultados das análises", explica ao Wort Tom Ewert. Entre outras coisas, será preciso determinar se se poderão seguir novas quedas de rochas, só depois deverá haver mais conclusões e serão tomadas novas medidas.

"Ninguém ficou ferido em resultado do incidente, que aconteceu durante o encerramento da linha", sublinhou a empresa, lembrando que aquele troço não tem estado a ser utilizado nas últimas semanas devido às obras de manutenção.

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses garantem que "foram feitos levantamentos geológicos" e que "a ancoragem para assegurar a estabilidade da rocha circundante foi realizada antes dos trabalhos decorrerem".



Embora tivesse havido este trabalho preparatório, parte da rocha ficou para trás da arcada em que o trabalho foi realizado. No sábado de manhã, "por volta das 11h, parte da rocha atrás da abóbada do túnel desabou numa secção de 4 metros, no âmbito dos trabalhos de manutenção planeados para o túnel", detalharam os CFL no mesmo comunicado.

Tom Ewert, porta-voz da CFL, detalhou ao Wort que o tubo do túnel de 236 metros entrou completamente em colapso nesta secção. "Quando os trabalhadores começaram a trabalhar no teto, alguns pedaços de pedra desmoronaram-se no início. Um operário acionou então o alarme e a secção foi imediatamente desobstruída. Depois o teto desabou".

À RTL, uma porta-voz da CFL, Allessandra Nonnweiler, descreveu o incidente como um deslizamento de terra e não um colapso, mas não adiantou previsões sobre quanto levará agora até que a estrutura possa reabrir. A data inicialmente prevista para o tráfego ferroviário ser retomado é 6 de setembro.



