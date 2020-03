O aparelho vai permitir diagnosticar quem tem a doença mais rapidamente. Esta é apenas a primeira unidade. Mais três vão ser colocados noutros hospitais do Luxemburgo.

Scanner instalado em tempo recorde no Luxemburgo para diagnosticar Covid - 19

Redação

Um novo scanner estará disponível já na próxima semana para ajudar no diagnóstico de pacientes com coronavírus, no Centro Hospitalar do Norte.

"O planeamento e a instalação foram feitos em tempo recorde", anunciou o hospital no domingo.

Recorde-se que a ministra da Saúde, Paulette Lenert, já tinha anunciado que iam ser instalados quatro destes aparelhos nos hospitais do Luxembrugo. O sistema permite detectar a existência do vírus através de uma análise aos pulmões.

A partir desta semana, o Luxemburgo começa a realizar um novo teste médico que poderá 'salvar' a população e o país desta crise sanitária.



Covid-19. 21 mortos e 1.950 infetados no Luxemburgo O pico de infeções é esperado nos próximos dias. Daí as autoridades continuarem a apelar ao confinamento em casa.

Recorde-se que há já 18 vítimas mortais no país, de acordo com os últimos indicadores divulgados.

