As novas instalações desta 'maison médicale', na capital do país, foram inauguradas esta quinta-feira, pela ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Novo centro de saúde de urgência de Val Fleuri abre a 2 de setembro

O novo centro de saúde de urgência de Val Fleuri abre a 2 de setembro.

As novas instalações do centro médico, que se muda da Rue Michel Welter para o número 23 de Val Fleuri, perto do Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), foram inauguradas, esta quinta-feira, pela Ministra da Saúde, Paulette Lenert, na presença de Maurice Bauer, vereador da Cidade do Luxemburgo, e de Guillaume Steichen, secretário-geral da Associação de Médicos e Dentistas (AMMD).

Até à abertura das novas instalações a 2 de setembro, o centro médico permanecerá em serviço na atual estrutura.

O país tem três centros de saúde de urgência (maisons médicales, na designação em francês) que foram criados no centro, sul e norte do país para assegurar a continuidade de cuidados médicos, fora das emergências hospitalares, fora dos horários de funcionamento dos consultórios generalistas (noite, fins de semana e feriados públicos). Contudo, e segundo o Governo, a pandemia de covid-19 veio mostrar a insuficiência dos atuais centros médicos para lidar com o número crescente de doentes, quer no contexto de cuidados permanentes quer face à crise sanitária.

"A abertura deste novo centro médico marca um importante passo em frente na melhoria dos cuidados, do percurso do doente e do cumprimento dos novos requisitos de saúde", afirmou Paulette Lenert.



Ministra da Saúde inaugura hoje novo centro de saúde de urgência na capital A tutela admite que "a primeira vaga da pandemia pôs a nu os limites do conceito inicial das 'maisons médicales'".

A ministra da Saúde explicou que no novo centro de saúde, "os pacientes são recebidos em condições ótimas e já não precisarão de ir diretamente para as urgências por problemas de saúde menores que não justifiquem o entupimento das urgências do hospital".

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, o centro de Val Fleuri vai permitir acomodar pacientes que necessitem de cuidados permanentes, no quadro da medicina geral, bem como pacientes que precisem de cuidados específicos (por exemplo, com sintomas de covid-19), em setores separados nas instalações. Estas terão ainda capacidade de armazenamento necessária em caso de pandemia e vão dispor de equipamento técnico de última geração.

Esta nova estrutura está preparada para oferecer, se necessário, serviços adicionais e multidisciplinares, consoantes as necessidades da população, estando dotada de áreas maiores e mais espaçosas e de melhor acessibilidade para automóveis e transportes públicos.

Para Guillaume Steichen, secretário-geral da AMMD, "a inauguração deste novo centro médico reflete a vontade política de melhorar a visibilidade dos cuidados primários, e de valorizar o médico de clínica geral/de família".

"O médico de família que presta cuidados primários deve ser a pedra angular no percurso médico de cada indivíduo e especialmente dos pacientes com doenças crónicas".

Também em setembro, o centro médico de Esch-sur-Alzette irá mudar-se da Avenue du Swing para Belval-Sanem, na Torre Southlane, perto da estação ferroviária de Belval. Já o centro médico Ettelbruck será integrado no novo projeto "Ettelbréck ONE" (no antigo local da fábrica Heintz van Landewyck, no número 86 da Avenue des Alliés).

Os novos centros médicos, que podem ser modulados de acordo com as necessidades de saúde, são um elo estratégico, para o Governo, na organização dos cuidados primários no Luxemburgo.

Recorde-se que para marcar consultas nos centros, os utentes devem usar os seguintes endereços eletrónicos:

Maison médicale do Luxemburgo - https://in2see.com/wwcb/131;

Maison médicale d'Esch-sur-Alzette - https://in2see.com/wwcb/133;

Maison médicale de Ettelbruck - https://in2see.com/wwcb/134

As consultas também podem ser marcadas por telefone para o número (+352) 20 333 111, a partir das 19h, dos dias de semana, e a partir das 7 horas, aos fins-de-semana e feriados públicos.

O comunicado do Ministério da Saúde lembra ainda que em caso de ausência do médico de família e de ser necessário, por motivos de saúde, recorrer a uma avaliação clínica, o utente pode marcar uma consulta no centro médico de urgência mais próximo. Depois da meia-noite, é obrigatório ligar para o 112, sendo a chamada encaminhada para o médico de serviço no centro médico, que entrará em contacto com o utente, podendo, se necessário, o médico fazer uma consulta ao domicílio, dependendo da disponibilidade, das patologias e da situação do utente.

