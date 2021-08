Os quatro hospitais do Luxemburgo estão longe de responder atempadamente aos pedidos de mamografias.

Saúde

No Luxemburgo, espera-se até um ano por uma mamografia

Redação Os quatro hospitais do Luxemburgo estão longe de responder atempadamente aos pedidos de mamografias.

De acordo com dados oficiais do ministério da Saúde citados pelo Wort, pode demorar entre uma semana a 12 meses para marcar uma consulta. Tempo precioso no rastreio na corrida contra o tempo, em alguns casos.



Dos quatro, é no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) e no Centro Hospitalar Emile-Mayrisch (CHEM) que as consultas podem demorar até um ano para se realizar, por iniciativa individual, ou seja, fora do programa nacional de rastreio, sendo que no Centro Hospitalar do Norte e nos Hospitais Robert-Schuman podem levar até dois meses para se concretizar. A média rondava os oito meses, em 2020.

Entre mulheres, o cancro da mama é o mais frequente e faz 78 vítimas mortais por ano, no Grão-Ducado.

O programa de rastreio nacional abrange cerca de 30 mil mulheres, dos 50 aos 70 anos, que são convidadas a fazer uma mamografia.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.