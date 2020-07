Saúde mental deteriorou-se durante o confinamento. Sobretudo a dos mais jovens

Acompanhamento psicológico. Governo antecipa aumento na procura devido à crise pós-covid

Ainda não há números concretos sobre o impacto da pandemia da covid-19 ao nível do acompanhamento e apoio psicológico, mas, segundo os ministros da Saúde e do Ensino Superior, a “situação atual parece estar a normalizar-se”. Mesmo assim, Paulette Lenert e Claude Meisch preveem que as coisas mudem nos próximos tempos.