A garantia foi dada pela ministra da Saúde do Luxemburgo, Paulette Lenert.

Saúde

Médicos e enfermeiros franceses que trabalham no Luxemburgo não são obrigados a tomar vacina

Henrique DE BURGO

Os profissionais de saúde franceses que trabalham no Grão-Ducado não vão ser obrigados pelo Estado francês a tomar a vacina. A garantia foi dada pela ministra da Saúde do Luxemburgo, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao deputado Jeff Engelen, do ADR.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou recentemente que a partir de 15 de setembro, todos os profissionais de saúde poderão ser obrigados a vacinar-se contra a covid-19 e que quem recusar poderá ser suspenso, ficar sem salário ou ainda ser despedido.

No Luxemburgo, este cenário está completamente posto de lado, garante a ministra, acrescentando que as vacinações no âmbito da campanha nacional são voluntárias para os profissionais de saúde dos hospitais e dos lares de idosos.

Quanto aos profissionais de saúde que o Governo francês pretende obrigar a tomar a vacina, Paulette Lenert esclarece que essa medida aplica-se a quem trabalha em França. "Os transfronteiriços franceses empregados no setor da saúde e dos cuidados no Luxemburgo não estão sujeitos a esta obrigação", garante a governante.

No entanto, Paulette Lenert apela a estes profissionais a se vacinarem para uma melhor proteção pessoal e para proteger as pessoas vulneráveis ​​com quem estão em contato.



