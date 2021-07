Entre os maiores desafios à saúde que refugiados em todo mundo enfrentam contam-se os danos psicológicos da covid-19 e a desnutrição.

Malária foi a doença mais comum entre refugiados em 2020

Entre os maiores desafios à saúde que refugiados em todo mundo enfrentam contam-se os danos psicológicos da covid-19 e a desnutrição.

Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, no ano de 2020, a malária foi a doença mais comum entre a população de refugiados em todo mundo, sendo que de todas as mortes registadas 20% foi vítima da doença.



Numa tentativa de combate à doença infecciosa transmitida por mosquitos, o Acnur "contribuiu para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento e ajudar as comunidades a reduzir a exposição às picadas de mosquito, fornecendo inseticidas e redes mosquiteiras", lê-se no comunicado.

Os danos psicológicos causados pela covid-19 e a desnutrição aguda foram as outras principais ameaças à saúde da população refugiada, aponta a agência.

Segundo as Nações Unidas, a agência actuou de "forma a incluir a população refugiada nos planos de resposta dos países contra a covid-19, como no Líbano e em Bangladesh".

A garantia de equipamentos de proteção, aparelhos de oxigênio, testes que detectam o vírus e medicamentos também foram outras tarefas do Acnur em 2020, havendo ainda esforços para garantir o acesso aos serviços de saúde mental.

Segundo o comunicado, o diretor da Divisão de Resiliência e Soluções do Acnur disse que assim que os confinamentos acabaram e as restrições foram diminuindo, a utilização dos serviços de saúde foi retomada.

Sajjad Malik explicou que o Acnur também agiu para “reduzir as esperas nas clínicas, para manter as comunidades de refugiados informadas e garantir os serviços de saúde materna e neonatal”.

Em quase 160 acampamentos de refugiados em 19 países, foram registados mais de 112 mil nascimentos. Mas muitas mulheres acabaram por morrer de complicações na gravidez ou no parto. A perda de crianças menores de cinco anos de idade continua a ser uma preocupação do Acnur.

"A desnutrição severa é outro problema para a população refugiada. Em países como Chade e Ruanda, o Acnur forneceu, por telefone ou por rádio, aconselhamento sobre práticas de alimentação a bebés e crianças", lê-se.

No ano passado, a agência das Nações Unidas ajudou a garantir o acesso a serviços de saúde em 50 países que juntos, abrigam um total de 16,5 milhões de refugiados.

