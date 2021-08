O Grão-Ducado enfrentava desde junho deste ano, pela quarta vez desde a sua legalização em fevereiro de 2019, uma rutura de stock de canábis para fins medicinais.

Luxemburgo encomenda três milhões de euros de canábis medicinal

Ana B. Carvalho

O Luxemburgo fez uma encomenda de canábis medicinal no valor de três milhões de euros. O fornecedor é uma empresa alemã com produção em Portugal. A informação foi dada esta terça-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, que apresentou a empresa alemã, Tilray, como novo fornecedor do Grão-Ducado.

Em junho deste ano, pela quarta vez desde a sua legalização em fevereiro de 2019, houve uma ruptura de stock de canábis para fins medicinais no Luxemburgo. Uma situação que o ministério da Saúde explicou dever-se a um consumo crescente desde novembro de 2020.

Enquanto as autoridades sanitárias esperavam uma encomenda de 270 kg de canábis medicinal em 2020, o ministério da Saúde disse a 21 de junho que havia uma escassez de stocks. Lenert afirmou em resposta parlamentar que a entrega feita "no outono de 2020" não era suficiente para "cobrir o pico de consumo, observado desde novembro de 2020" e que deveria ter coberto "as previsões de consumo até ao final de abril".

Para superar esta carência, foi lançado um novo concurso para a procura de novos fornecedores. Segundo a ministra, alguns destes provaram ser "inadmissíveis", pelo que, na altura, nenhum "satisfazia os critérios das especificações". A ministra procurou tranquilizar os 441 pacientes a quem foi prescrito este medicamento em 2020 para aliviar dores relacionadas com esclerose múltipla, náuseas após a quimioterapia, ou aqueles que sofrem de doenças graves numa fase avançada.

Esta terça-feira, em comunicado enviado às redações, com a resposta parlamentar ao deputado Sven Clement sobre o novo fornecedor de canábis medicinal, foram avançados os montantes atribuídos para assegurar o stock do Luxemburgo.

De um orçamento de três milhões de euros para 2021, a quantia será utilizada, em parte, para assegurar a entrega de 28,5 kg de produtos cuja composição assegura níveis de 18% de THC, menos de 1% de CBD, mas também 2,25 kg de produtos com 10% de THC e tanta CBD.

A empresa selecionada como fornecedora alemã Tilray Deutschland em colaboração com a Canopy Growth Germany GmbH e trata-se de um dos principais atores no mundo da produção e distribuição de canábis medicinal. A empresa, que já trabalhava com 17 países, tem quase 250.000 m² de área de cultivo de canábis no Canadá e em Portugal.

Clement que estava preocupado com a identidade deste novo parceiro mas "a Tilray fornece atualmente produtos na Alemanha, Portugal, Polónia, Irlanda e Israel", disse Lenert na resposta parlamentar.

A Tilray tem uma licença de cultivo do governo português desde 2019 para fabricar produtos para o mercado da UE. Segundo a empresa, as instalações de cultivo e produção com certificação GMP em Cantanhede, Portugal, são das mais modernas do mundo. Inclui instalações ao ar livre e em estufa para cultivo, laboratórios de investigação, instalações de processamento, embalagem e distribuição de canábis medicinal e produtos medicinais feitos a partir de canabinóides.

