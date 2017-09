A Caixa Nacional de Saúde (CNS) reembolsou 4 milhões de faturas médicas em 2016, mais 80 mil do que em 2015, segundo o relatório anual da CNS agora publicado.

De acordo com o documento, a CNS recebeu cerca de 670 mil certificados de incapacidade de trabalho, devido a acidente ou doença, em 2016.

Embora o número de baixas médicas devido a acidente tenha diminuído 6,3% num ano, as ausências por doença aumentaram 3,5%. Algo que, em parte, pode ser explicado com o aumento do número de afiliados, que cresceu 2,5% entre 2015 e 2016, fixando em 813 mil as pessoas com cobertura social. Dessas, quase 271 mil não residem no Luxemburgo.

O relatório aponta ainda para um aumento de 15,5% de ausências do trabalho por razões familiares. No Luxemburgo cada encarregado de educação tem direito a dois dias de dispensa, justificada, do trabalho por ano, para ficar com os filhos doentes em casa.

Do relatório revela ainda outros dados curiosos: a CNS recebeu em média 4.500 chamadas por dia e 3.700 emails por mês.

