O novo ano arrancou com várias novidades na área da saúde. O aumento do número de semanas de baixa em caso de doença grave é uma delas.

Saúde: Ano começou com várias novidades

Diana Alves O novo ano arrancou com várias novidades na área da saúde. O aumento do número de semanas de baixa em caso de doença grave é uma delas.

Limite de baixa em caso de doença

A ideia é melhorar a situação dos trabalhadores vítimas de doença prolongada, que após 52 semanas de baixa viam o contrato de trabalho cessar automaticamente. Agora, os trabalhadores nesta situação passam a poder ficar de baixa durante 78 semanas, ao longo de um período de dois anos. A nova lei também inclui a retoma progressiva do trabalho, por razões terapêuticas, ou seja, se isso favorecer a evolução do estado de saúde dos utentes abrangidos.

Declaração das doenças infecciosas



Outra alteração diz respeito à declaração obrigatória de algumas doenças infecciosas. Os médicos e laboratórios de análises estão agora obrigados a declarar os casos de tuberculose, doença de Lyme, sarampo e patologias sexualmente transmissíveis (sida, sífilis, hepatites, etc.).

Programa de vacinação contra o HPV



Com início de 2019, arrancou também o novo programa de vacinação nacional contra o vírus do papiloma humano (HPV). A novidade é que o programa passa a incluir também os rapazes. Assim, rapazes e raparigas dos nove aos 13 anos de idade têm direito à vacina gratuita. O objetivo é reduzir a circulação do vírus, o que poderá ter uma incidência ao nível do cancro do colo do útero. O programa abrange também determinados grupos de risco.

Comparticipação das consultas de dietética



A comparticipação das consultas de dietética é outra medida em vigor desde terça-feira, no que toca à área da saúde. A comparticipação está reservada a casos específicos, abrangendo apenas os pacientes que sofrem de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doença celíaca, intolerância à lactose, insuficiência renal e doença inflamatória crónica do intestino. Além disso, para ser reembolsado, o tratamento deve ser receitado por um médico. Depois a receita tem de ser validada pela Caixa Nacional de Saúde num prazo de 90 dias. Em relação aos valores, o reembolso é de 88% do montante total da fatura. Se o paciente for menor de idade, a consulta é comparticipada na totalidade.