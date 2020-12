Longe dos prometidos 20 mil, os centros dos testes em grande escala não têm ultrapassado os 6 mil. Já "não há data disponível" para realizar o teste como no arranque do plano do governo para rastrear e controlar a pandemia.

Luxemburgo 2 min.

Saturação? Centros covid já não conseguem fazer 20 mil testes por dia

Teresa CAMARÃO Longe dos prometidos 20 mil, os centros dos testes em grande escala não têm ultrapassado os 6 mil. Já "não há data disponível" para realizar o teste como no arranque do plano do governo para rastrear e controlar a pandemia.

É cada vez mais difícil agendar um teste de um dia para o outro, como acontecia no arranque da estratégia que o Governo implementou ainda na chamada primeira vaga de infeções para rastrear e controlar não só os residentes como os transfronteiriços. Ao que tudo indica, um dos únicos centros que continua a funcionar a 100% é o que foi instalado nas "chegadas" do aeroporto.

Numa visita curta, o Contacto teve a oportunidade de observar o funcionamento do centro de Findel. Esta quinta-feira, por exemplo, num cenário sem grande movimento, aterraram dois aviões até ao 12h provenientes de Lisboa e Milão. Foram mais os passageiros que negaram fazer o teste do que os que usaram o voucher entregue à chegada ao Luxemburgo.

Volte depois

Sem filas, não demora mais de 10 minutos fazer o teste no aeroporto. De acordo com o levantamento do Paperjam, deverá ser o único centro covid a funcionar em pleno este mês. Nos últimos dias, parece difícil, se não impossível, marcar um teste em algumas das 8 estações dos testes. "Não há data disponível, por favor escolha outra data ou o centro de testes", tem alertado o portal covidtesting.lu.

Se a situação já se verificou em novembro, este mês parece missão impossível fazer um testes em em Bascharage, Grevenmacher, Howald e Steinfort. Segundo o Paperjam, no centro montado à entrada de Merl, no P+R Bouillon, só há uma vaga para 7 de dezembro. Em Parc Hosigen, há vagas para o mesmo dia 7 e para 12 de dezembro.

"Não há saturação"

Citado pelo mesmo jornal, o diretor da Saúde Jean-Claude Schmit afasta, no entanto, qualquer tipo de ruptura. "Não há saturação, há um alto nível de ocupação", admite.

De facto, da primeira para a segunda vaga de infeções, o número de centros de testagem caiu de 17 para 8. Nesse sentido, Jean-Claude Schmit reconhece que "atualmente, a população está muito mais consciente da necessidade de ser testada, e é isso que também está em jogo".

A reconhecida falta de profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, no país também dificulta a missão que até março pretendia testar 1,5 milhões de pessoas, entre os residentes, visitantes e trabalhadores fronteiriços oriundos da Alemanha, Bélgica e França.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.