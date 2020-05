O preço do satélite de observação LUXEOSys aumentou de 170 milhões para 350 milhões de euros. O ex-ministro Etienne Schneider (LSAP) está a ser duramente criticado.

Satélite de observação LUXEOSys. Os custos tornaram-se astronómicos

Este foi o grande projeto do ex-ministro da Defesa e Economia Etienne Schneider (LSAP): tornar o Luxemburgo um dos nomes de referência no espaço. No final de 2018, François Bausch (Déi Gréng) que lhe sucedeu como ministro da Defesa, recebeu um legado dispendioso com projeto do satélite de observação LUXEOSys. Este é um satélite de observação da Terra que pode ser usado em órbita baixa a uma altitude de 450 quilómetros e destina-se sobretudo a tirar fotos da região do Sahel e da região do Mediterrâneo.

Há dois anos, ainda eram esperados custos de 170 milhões de euros para a construção e dez anos de uso do satélite. O governo solicitou agora o aumento do orçamento para 350 milhões. O motivo da explosão de preços é um erro de julgamento durante a preparação do estudo preliminar pela empresa contratada OHB Italia.

Um dos exemplos apresentados é que se supunha que as antenas necessárias para o processamento das imagens pudessem ser montadas no Herrenberg. No entanto, como isso não é possível, estão instalados perto da cidade belga de Redu. Os custos de manutenção por dez anos somam cerca de 30 milhões de euros, enquanto os custos de aluguer chegam a 50 milhões de euros.

O ministério da Defesa não pretende entrar com uma ação contra a OHB Italia. O processo foi verificado legalmente e concluiu-se que nenhum erro grave poderia ser provado. A empresa é responsável apenas pela construção e transporte do satélite para o espaço. O exército luxemburguês deveria assumir operações posteriores. No entanto, isso não é em termos de pessoal nem logisticamente possível. É por isso que estão, de momento, à procura de uma empresa para assumir essa tarefa.

O contato com a OHB Italia surgiu através do ministério da Economia. Após uma colaboração inicial, houve uma licitação. No entanto, como é habitual em projetos militares, o ministério abordou especificamente empresas desta área. Além da OHB Italia, duas outras empresas apresentaram um projeto mas ambas excederam o preço máximo pré-determinado de 170 milhões de euros.

Possível comissão de inquérito

É surpreendente que o projeto legislativo tenha sido apresentado em março de 2018, embora o estudo preliminar tenha sido concluído apenas em maio do mesmo ano. Segundo o ministério da Defesa, não havia prazos oficiais que deveriam ter sido cumpridos. Isso causou problemas nas duas comissões parlamentares responsáveis.

Diane Adehm (CSV) é membro da Defesa e Presidente da Comissão de Controle Orçamentário. Ela explica que, entre outras coisas, para esclarecer a questão do cronograma, após as férias de Pentecostes, ex-funcionários e depois Etienne Schneider devem ser ouvidos no comité de controle orçamental. Se Schneider se recusar a testemunhar, exigirão a criação de uma comissão de inquérito. "No entanto, precisamos de uma maioria de pelo menos 31 votos para isso", disse.

Atualmente, Adem não vê o valor agregado económico que a LUXEOSys poderia ter para o Grão-Ducado. Bausch declarou na Comissão que, embora os ministérios de defesa belga e holandês tivessem dois compradores em potencial para as fotos, eles não pagariam nada.

Início para meados de 2022

Adehm também não compreende por que François Bausch insiste que o satélite não é um projeto militar, mas civil. “Especialmente se os clientes em potencial são ministérios da defesa.” Tendo em vista os eventos em torno do LUXEOSys, ela também anuncia que a Comissão de Defesa também analisará mais de perto a compra da aeronave de transporte e navio-tanque Airbus A330 MRTT.

Ainda não é certo quando o satélite deverá começar a sua missão. Está previsto transportá-lo da órbita para Kourou, na Guiana Francesa, em meados de 2022, usando um foguete Ariane. No entanto, essa data também pode ser adiada por alguns meses por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em relação a outros projetos militares, o ministério da Defesa afirma que estes não são afetados pelos custos adicionais do LUXEOSys e serão implementados conforme o planeado. Isso inclui a modernização do quartel no Herrenberg.

O LUXEOSys não é o único satélite militar do Luxemburgo. No final de janeiro de 2018, o GovSat-1 foi lançado de Cape Canaveral com um veículo de lançamento do Falcon 9 em órbita a uma altura de 36.000 quilómetros e é usado principalmente para comunicação, seja para fins militares ou civis. Estados e organizações internacionais como a UE ou a NATO podem usá-lo para adquirir canais de comunicação seguros.

A aquisição dos satélites faz parte dos compromissos da NATO no Luxemburgo. Os membros da aliança de defesa comprometeram-se a investir 2% o do seu produto interno bruto (PIB) em gastos militares. No Luxemburgo, esse número será de 0,6% em 2020 e deverá aumentar para 0,72% até 2024. Apesar das consequências económicas da crise de covid-19, o país quer manter esse objetivo. No entanto, o ministério da Defesa deu motivos para pensar que é provável que o PIB diminua e, portanto, o número absoluto será menor que o previsto.

Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort. Tradução e edição de Ana Patrícia Cardoso.

