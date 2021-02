O estado alemão do Sarre não exclui o restabelecimento do controlo fronteiriço com o Luxemburgo e com a região francesa da Moselle para retardar a propagação das variantes de covid-19. Esta decisão, a ser tomada, prevê exceções para os trabalhadores transfronteiriços.

Sarre não exclui reintrodução de controlo nas fronteiras com Luxemburgo e França

O estado alemão do Sarre não exclui o restabelecimento do controlo fronteiriço com o Luxemburgo e com a região francesa da Moselle para retardar a propagação das variantes de covid-19. Esta decisão, a ser tomada, prevê exceções para os trabalhadores transfronteiriços.

À frente do governo estadual, o líder conservador Tobias Hans afirmou ao canal NTV poder vir a não ter escolha. Ao contrário da primavera de 2020, quando a decisão de controlar a fronteira gerou polémica entre os trabalhadores que precisavam de atravessar a linha que se para os dois países, essa questão parece estar acautelada.



O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, confirmou que uma reintrodução desse controlo não poderia ser "excluída", mas apelou à "cautela". "Sabemos o que isto significa para ambos os lados" da fronteira, sublinhou em conferência de imprensa citada pela RTL.



Na noite de quinta-feira, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, que de visita na Moselle, afirmou que a situação viral na região é "preocupante" com mais de 300 casos registados de variantes sul-africanas e brasileiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.