Sardinhas e marchas de São João voltam a encher ruas de Esch

Para domingo, são esperadas ainda mais pessoas, para o tradicional almoço na praça da Comuna e os concertos durante a tarde.

Dois anos depois, o São João voltou a ser festejado em Esch. Este sábado, a festa começou por volta das 15h, com centenas de pessoas a juntar-se na praça da Comuna. Havia comida para todos os gostos: desde a tradicional sardinha assada, passando pelo frango de churrasco, as costeletas, bifanas, porco no espeto, até ao típico caldo verde. Para beber, o vinho português, a sangria ou a cerveja. Também havia pastéis de nata e cerejas portuguesas para adoçar a refeição. Até ao fim da tarde, milhares de portugueses juntaram-se para celebrar a festa, enquanto do palco se ia ouvindo a música para animar a gente.



Pelas 20h, começou o cortejo das marchas de São João, organizado pelo Rancho Folclórico Províncias de Portugal, que este ano assinalam os 28 anos. Cinco ranchos desfilaram desde a Ecole du Brill, por toda a Rue de l’Alzette, até à Praça da Comuna, com centenas de pessoas a acompanhar o percurso, batendo palmas e registando o momento. "Estou contente. Temos um tempo magnífico. As pessoas vieram em peso. São milhares de pessoas, tem sido fantástico", afirmou Manuel Cavaleiro, presidente do Rancho Provincias de Portugal.

Para domingo, são esperadas ainda mais pessoas, para o tradicional almoço na praça da Comuna e os concertos durante a tarde. Pelas 18h, decorre o momento alto do fim de semana, a atuação do artista especial convidado, José Malhoa. E a festa continua noite dentro. O São João de Esch está de volta.

