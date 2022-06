Mais de 300 portugueses do C.A.S.A vão desfilar no cortejo oficial ao som das marchas populares esta noite. Há ainda o arraial com petiscos na capital.

Luxemburgo 2 min.

Festividades

Santos portugueses no desfile do Dia Nacional

Pelas 6h30 desta manhã José Trindade, presidente do C.A.S.A e a sua equipa, já estavam na Place Jean Heinisch, junto à Igreja do Sacré Coeur, na capital do Luxemburgo, a preparar tudo para a festa portuguesa do Dia Nacional do Luxemburgo que decorre a partir das 16h00 desta quarta-feira.



Este é local “privilegiado para assistir ao fogo de artifício de logo à noite”, diz ao Contacto o presidente do Centro de Apoio Social e Associativo (C.A.S.A). Mas até ao espetáculo estes representantes da comunidade portuguesa nas festividades do Dia Nacional do Luxemburgo têm muito para oferecer.

Ali, na Place Jean Heinisch há muita gastronomia portuguesa para deleitar não só os lusitanos como todos os outros residentes. Sardinhas e frango assado, bifanas, chouriço, mel, vinhos, e muitas mais iguarias portuguesas do “melhor que Portugal tem para oferecer”, vinca este responsável. Das 16h00 às 01h00 da manhã é ali que a festa também se faz com o coração português.

Os portugueses voltam a desfilar no cortejo nacional esta noite. C.A.S.A.

Pelas 19h00, chega a música com o encontro dos grupos folclóricos, cantares de Lafões, concertinas desta associação que também irão integrar o desfile oficial da Festa Nacional, como já é tradição.

Mais de 300 portugueses em nove grupos de cantares vão animar o cortejo nacional ao som das marchas dos santos populares de Lisboa. “Somos a única representação portuguesa neste grande cortejo”, diz Trindade orgulhoso.

“Quando chegarmos em frente à tribuna iremos subir e entregar um ramo de flores à senhora Grã-duquesa Maria Teresa e uma medalha de Portugal ao senhor Grão-Duque. Esta é já uma tradição nossa antiga”. Enquanto isso, vai ouvir-se o fado de Lisboa no cortejo, dedicado precisamente à tribuna, onde estará também o primeiro-ministro Xavier Bettel e outros representantes do país.

Xavier Bettel passou pela recente festa do Dia de Portugal do C.A.S.A e posou com o presidente José Trindade e secretária Elisabete Dias. C.A.S.A.

Bettel tem aliás sido uma presença habitual na Festa do Dia de Portugal, organizada pelo C.A.S.A..

Este ano o primeiro-ministro não faltou e passou pelo espaço desta associação “para cumprimentar os portugueses e deliciar-se com a nossa gastronomia que diz ser uma delícia”, conta José Trindade recordando que ambos se conhecem há mais de 30 anos, desde quando José Trindade “ia visitar os reclusos à Penitenciária e Xavier Bettel também ali se deslocava como advogado”.

Amanhã a festa continua, e o C.A.S.A vai estar também no Parque Municipal Kinnekswiss, mais uma vez com a “nossa saborosa gastronomia”, entre churrascos e especialidades portuguesas, das 09h00 às 17h00.

