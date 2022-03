O primeiro-ministro luxemburguês voltou a descartar um possível embargo à energia russa, esta quinta-feira, à chegada ao Conselho Europeu

Guerra na Ucrânia

Sanções à Rússia devem continuar a ser graduais, defende Bettel

Maria MONTEIRO O primeiro-ministro luxemburguês voltou a descartar um possível embargo à energia russa, esta quinta-feira, à chegada ao Conselho Europeu. Xavier Bettel considera que a UE deve manter uma “abordagem gradual” na aplicação de novas sanções a Moscovo.

“Se quisermos adotar novas sanções, elas devem ser em reação a alguma coisa”, argumentou, em declarações à RTL. O primeiro-ministro acredita que a complexidade da questão merece uma resposta ponderada por parte da União Europeia, uma vez que a Ucrânia se encontra, neste momento, numa posição muito delicada.

Mundo com os olhos postos em Bruxelas. Primeira cimeira de líderes desde o início da guerra É em Bruxelas que todas as respostas à guerra na Ucrânia confluem nestes dois dias. Joe Biden participou na reunião da NATO e na reunião do G7 e vai ser recebido pelos líderes europeus durante a tarde. Temas? Invasão russa e possível endurecimento de sanções, além da crise da energia.

“Neste momento, as coisas não estão a melhorar, isso é certo. Mas se acionarmos novas sanções numa situação que ainda é o status quo, o que é que se seguirá?”, questionou, visivelmente preocupado.

Para já, fica de fora um possível embargo à energia russa, uma vez que a Europa é ainda altamente dependente do gás e do petróleo de Moscovo. Os países europeus devem prosseguir a “abordagem gradual” na resposta ao conflito na Ucrânia, considera Xavier Bettel. “O embargo tem de ser um só, porque sabemos que vai prejudicar toda a gente. Vai magoar muito a Rússia, mas também nos vai magoar a nós”, lamentou.

Bettel repete pedido de cessar-fogo

Sobre o papel do Luxemburgo no apoio à Ucrânia, o primeiro-ministro diz que está a ser feito tudo o que é possível, exemplificando com a entrega de armas ao país. “Nunca tínhamos feito algo parecido anteriormente”, justificou. Bettel garantiu que continuará a apoiar Kiev “na medida possível”, seja com “ajuda militar”, “ajuda humanitária” ou “mesmo com as sanções”.

Ministros aprovam documento para aumentar capacidade militar da UE Numa chamada sessão “Jumbo”, de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, foi aprovado o documento criado há dois anos.

O primeiro-ministro voltou a renovar o pedido de cessar-fogo que já fez, por duas vezes, em chamada telefónica com Vladimir Putin. “Enquanto estamos a falar, os ucranianos estão a sofrer”, concluiu.

O Conselho Europeu é um dos três encontros de alto nível que estão a decorrer até esta sexta-feira, com a presença dos líderes dos 27 estados-membros e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.