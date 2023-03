Depois de escolhidos os cabeças de lista regionais, será nomeado, no congresso extraordinário de 28 de março, o líder da lista nacional. Sam Tanson é a candidata preferida a esse lugar.

Legislativas

Sam Tanson e François Bausch encabeçam lista do Déi Gréng do Centro

Marc SCHLAMMES Depois de escolhidos os cabeças de lista regionais, será nomeado, no congresso extraordinário de 28 de março, o líder da lista nacional. Sam Tanson é a candidata preferida a esse lugar.

A cabeça de lista dupla do Déi Gréng (Os Verdes) com os dois ministros, Sam Tanson e François Bausch, foi aprovada por unanimidade na passada sexta-feira pela assembleia distrital.

Tal como no Norte, Os Verdes contam com a mesma dupla de líderes que concorreu nas eleições legislativas de 2018; em Oesling, o congresso distrital nomeou Stéphanie Empain e Claude Turmes como cabeças de lista.

No Sul, por outro lado, o Déi Gréng concorrerá com a dupla composta pela ministra Joëlle Welfring e o co-líder do partido Meris Sehovic.

Congresso extraordinário a 28 de março

A 20 de março, na próxima segunda-feira, será escolhida a dupla liderança para o círculo eleitoral oriental.

O próximo Governo do Luxemburgo poderá ser liderado por uma mulher Duas ministras deverão disputar a corrida às legislativas e uma delas pode fazer história.

Depois, num congresso extraordinário marcado para 28 do mesmo mês será nomeado o líder da lista nacional, entre os oito líderes regionais, sendo a ministra Sam Tanson a candidata preferida a esse lugar.

François Bausch tinha recomendado a sua colega para líder da lista nacional no final de janeiro. Depois do congresso do partido, a 25 de fevereiro, os estatutos foram revistos para criar o procedimento necessário para esse tipo de liderança na corrida às eleições.

O ministro da Defesa e Mobilidade decidiu concorrer novamente ao Parlamento, nas eleições de 2023, mas já revelou que não será ministro caso Os Verdes voltem a fazer parte do Governo.

As listas completas do Déi Greng para as eleições legislativas serão apresentadas no início de julho.

(Artigo originalmente publicado pelo Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.