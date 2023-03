Pela primeira vez, o partido terá um cabeça de lista único a nível nacional.

Eleições legislativas

Sam Tanson confirmada como cabeça de lista nacional dos Verdes

Redação A ministra da Justiça e da Cultura foi eleita por unanimidade no congresso extraordinário do partido, esta semana. Pela primeira vez, o partido terá um cabeça de lista único a nível nacional.

Era praticamente uma certeza, sobretudo depois da mudança dos estatutos do partido, no final de fevereiro, e esta semana tornou-se oficial. Sam Tanson é a cabeça de lista nacional do Déi Greng às eleições legislativas de outubro.

A ministra da Justiça e da Cultura foi eleita por unanimidade pelos 200 congressistas dos Verdes, que estiveram reunidos numa sessão extraordinária na terça-feira. Pela primeira vez, o partido terá um cabeça de lista único a nível nacional, em vez do duo paritário, homem-mulher.

O próximo Governo do Luxemburgo poderá ser liderado por uma mulher Duas ministras deverão disputar a corrida às legislativas e uma delas pode fazer história.

Mostrando "respeito" e "humildade" pela tarefa que lhe foi confiada, Sam Tanson afirmou estar "extremamente ansiosa por percorrer este caminho", segundo cita o Virgule.

Prestes a fazer 45 anos, a antiga jornalista é a cabeça de lista mais jovem dos quatro maiores partidos com assento parlamentar, mas não é a única mulher nesse papel de liderança na corrida para eleições legislativas. Paulette Lenert, também sua colega no governo, encabeça a lista do LSAP.

De acordo com o Virgule, François Bausch, que foi o primeiro a lançar publicamente o nome de Sam Tanson para liderar sozinha a candidatura nacional dos Verdes, descreve a ministra do seu partido - com quem, de resto, forma a dupla cabeça de lista regional do círculo do centro, tal como em 2018 - como uma pessoa "inteligente" e "direta".

O seu sentido de justiça, lealdade e espírito de equipa foram outras das qualidade realçadas pelos seus companheiros do Déi Greng.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.