Com as eleições europeias à porta, a extrema-direita apela à anti-imigração e a Igreja Católica ao espírito humanitário e cristão dos europeus.

Salvini critica arcebispo do Luxemburgo por defender apoio aos refugiados

O vice-primeiro-ministro italiano Salvini, defensor habitual de políticas anti-imigração atacou recentemente o arcebispo do Luxemburgo, pelo líder religioso ter considerado que a Europa deve continuar a receber e a ajudar os imigrantes e os migrantes. Disparando em todas as direções, na tentativa de captar votos para os partidos ultranacionalistas nas próximas europeias de 26 maio, Salvini lançou recentemente um ataque direto ao arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich.

"Li que o arcebispo do Luxemburgo Jean-Claude Hollerich quer que a Europa receba toda a gente", disse o governante e ministro do Interior, citado pelo Il Giornale e outra imprensa italiana. "Não sei se o Luxemburgo ainda tem espaço, mas a Itália já não tem", considerou ainda.

Tal como já defendido pelo Papa Francisco, o arcebispo do Grão-Ducado defende que a Europa continue a receber e a ajudar os imigrantes e os migrantes. Em entrevista à agência italiana SIR, o também presidente das Conferências Episcopais dos países membros da União Europeia (COMECE) apelou ao caráter humanitário e ao cristianismo dos europeus nas eleições do próximo domingo. "Só poderemos continuar a falar de uma Europa cristã se continuarmos a dar e receber e dar as boas-vindas aos migrantes e aos pobres. Nas próximas eleições [europeias] temos de mostrar que somos ou não somos cristãos. Se a Europa ainda preserva remanescências do cristianismo", declarou Jean-Claude Hollerich.

Extrema-direita europeia reunida em Milão

No passado sábado, dia 18 de maio, Marine Le Pen, líder da Frente Nacional francesa, considerou ter-se vivido em Milão "um momento histórico". Vários líderes de partidos ultranacionalistas europeus reuniram-se na cidade italiana, a convite do próprio Salvini, que é também líder do partido Liga. Dos 12 partidos convocados pelo governante italiano apenas dois faltaram, o Vox espanhol e o FPÖ austríaco, este último envolvido num escândalo político na Áustria. Segundo o jornal Expresso, todos os outros, Marine Le Pen incluída, concentraram-se no centro de Milão numa manifestação com milhares de simpatizantes dos movimentos ultranacionalistas, mas muito longe dos 100 mil apoiantes desejados.

As políticas anti-imigração dominaram o encontro, onde se teceram críticas a presidentes e ministros de vários países, como Macron e Merkel, ou mesmo o líder da Igreja Católia, o Papa Francisco.

"Se fizerem com que sejamos o primeiro partido da Europa, levaremos a política anti-imigrantes a toda a União Europeia e aqui não entrará mais nenhum", afirmou Matteo Salvini, citado pelo Expresso, que nesse dia foi informalmente eleito como o líder da extrema-direita europeia.

Ao mesmo tempo que líderes como Salvini e a extrema-direita europeia intensificam a luta pelo fecho da Europa aos imigrantes, a Igreja Católica reforça os discursos de apoio aos refugiados e a quem chega ao Velho Continente numa tentativa de sobrevivência. Tal como o Papa e o arcebispo do Grão-Ducado, vários líderes da igreja católica têm apelado à solidariedade e humanismo para com os mais desfavorecidos que arriscam a vida em procura de melhores condições.

Para Hollerich, a Europa deve não só continuar a acolher os refugiados e migrantes como criar mais "corredores humanitários" de forma a "dar a essas pessoas novas oportunidades, oferecer-lhes felicidade e o bem-estar" que os europeus gozam no continente. Na entrevista à agência italiana SIR, defendeu ainda que é preciso "aumentar as condições para ajudar quem precisa".

Paula Santos Ferreira