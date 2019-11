Foram hoje anunciadas as datas oficiais dos dois períodos de saldos para o ano que vem. Saiba quando são.

Saldos de inverno começam dia 2 de janeiro de 2020

Foram hoje anunciadas as datas oficiais dos dois períodos de saldos para o ano que vem. Saiba quando são.

No dia a seguir ao Ano Novo, ou seja, dia 2 de janeiro, começam os saldos de inverno, anunciou a Confederação Luxemburguesa do Comércio que divulgou hoje as datas oficiais dos saldos para o ano que vem.

Assim, já sabe: se está a pensar em comprar certos objetos ou peças de vestuário no final do ano, que não façam parte dos presentes de Natal, espere mais uns dias e logo no dia 2 de janeiro, quinta-feira, irá encontrar o que necessita ou deseja por um preço inferior.

Os saldos de inverno irão durar até sábado, dia 25 de janeiro, incluindo esse dia. No dia 26 de janeiro, já não haverá saldos.

Quanto aos saldos de verão, estes também já foram decididos. Em 2020, eles terão início no dia 26 de junho, sexta-feira só terminando praticamente um mês depois, a 25 de julho, sábado, sendo este o último dia dos saldos de verão.

Aqui fica o resumo.

Saldos de inverno 2020:

Início: quinta-feira, 2 de janeiro 2020

Fim: sábado, 25 de janeiro 2020 (incluído)

Saldos de verão:

Início: sexta-feira, 26 de junho 2o2o

Fim: sábado, 25 de julho 2020 (incluído)





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.