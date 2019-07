É a segunda sala de consumo assistido de drogas do país.

Luxemburgo 2 2 min.

Sala de chuto em Esch-sur-Alzette vai abrir as portas em setembro

É a segunda sala de consumo assistido de drogas do país.

Em frente a uma estrutura de contentores, em que se lê o nome "Contact Esch", Jean-Nico Pierre, diretor da "Youth Aid Foundation", recordou como continua a ser delicada e frágil a situação dos toxicodependentes no país.

"Há 100 razões pelas quais alguém pode cair por causa de alguém. Mas muitas vezes não há ninguém que nos ajude a levantar", disse Jean-Nico, esta quinta-feira, durante a inauguração da segunda sala de chuto no Luxemburgo: Contact Esch.

Contact Esch Foto: Guy Jallay

Situada no número 130 da rue de Luxembourg, em Esh-sur-Alzette, a Contact Esch vai estar operacional em setembro. Numa divisão, foram dispostos seis lugares para injeções e foi ainda pensada uma sala com ventilação para as inalações.

Assim como a Abrigado, a até então única sala de consumo assistido de drogas no Luxemburgo, o objetivo da "Contact Esch" é permitir que o consumo de drogas seja feito de uma forma higiénica e legal. Os toxicodependentes terão acesso a seringas esterilizadas e o consumo de estupefacientes será supervisionado.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Interior da Contact Esch Foto: Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Interior da Contact Esch Foto: Guy Jallay Interior da Contact Esch Foto: Guy Jallay

Uma sala para "salvar vidas"

Um terço dos mais de 200 toxicodependentes que frequentavam a Abrigado, em Bonnevoie, vêm do sul do país. Agora, já não vão precisar de se deslocar até à capital, pois a Contact Esch será acessível com as mesmas condições - mas sem espaço para montar tendas no exterior do edifício, como é o caso da Abrigado. Segundo Martina Kap, membro da fundação "Jugend-und Drogenhëllef", a nova sala de chuto deverá ser frequentada por cerca de 50 pessoas por dia.

Em Bonnevoie, a sala de chuto não é um salão de chá Na guerra contra as drogas, as primeiras vítimas são os toxicodependentes, mas à exceção de Portugal, onde o consumo foi despenalizado, a maioria dos países trata-os como criminosos. No Luxemburgo, na única sala de chuto do país, a abarrotar pelas costuras, há muitos portugueses.

Em frente à estrutura de Esch-sur-Alzette, foi erguida uma espécie de cerca alta para proteger de olhares indiscretos, mas sobretudo reforçar o sentimento de segurança dos residentes. "Não é como se estivessemos a trazer agora algo para Esch, o problema já lá está", disse Mandy Ragni, vereadora dos assuntos sociais (Déi Greng), salientando que o objetivo desta nova sala de chuto é melhorar a situação dos toxicodependentes.



Desde que abriu as portas em 2015, a Abrigado recebeu 1.800 toxicodependentes, segundo dados do Ministério da Saúde de 2017. Entre 2011 e 2016, o número de visitas duplicou para mais de 57.000, com uma média de cerca de 160 atos de consumo por dia.



Os números da droga no Grão-Ducado No Luxemburgo, a droga mais consumida é a cannabis, mas a cocaína está em subida. Entre 2011 e 2016, o consumo de drogas matou 50 pessoas no país.

Esta quinta-feira, Alain Origer, coordenador de drogas do Ministério da Saúde, relembrou ainda o número de mortes relacionadas com as drogas no Luxemburgo, em 2018: quatro. "Quatro a mais", reforçou Origer. Mais do que uma sala de chuto, a Contact Esch é uma sala "para salvar vidas", concluiu.