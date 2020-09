O grupo prevê um plano social com despedimento de 80 trabalhadores.

Saint-Paul. Negociações de plano social arrancam na próxima semana

O grupo de comunicação Saint-Paul, ao qual pertence a Rádio Latina e o jornal Contacto, anunciou esta manhã um plano social. Em causa estão 80 postos de trabalho. Atualmente estão a trabalhar no grupo 330 pessoas.

Segundo as explicações prestadas esta manhã pelo diretor-geral do grupo, Paul Peckels, o plano social surge na sequência da crise atual ligada à pandemia da covid-19.

Num comunicado da LCGB pode ler-se que as negociações do plano social vão arrancar na próxima segunda-feira (21 de setembro) e devem durar quinze dias. Após esse período a direção e a delegação do pessoal deverão chegar a acordo sobre os termos do plano social.

A LCGB sublinha que todos os meios legais serão utilizados para apoiar os assalariados abrangidos pelo plano social e que o objetivo é diminuir o números de despedimentos.

O responsável do grupo Wort adiantou ainda esta manhã que as ajudas do Governo não estão a ser suficientes para fazer face às quebras nas receitas, levando a direção a tomar esta decisão que qualifica de "difícil", mas necessária para garantir o futuro da empresa.



